مياه الفيوم: إزالة 64 وصلة تجاري وسكني مخالفة

تمكنت حملات التفتيش بشركة الفيوم لـمياه الشرب والصرف الصحى، من ضبط 64 حالة سرقة لمياه الشرب ما بين سكني وتجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

خريطة المخالفات ونوعيتها والتصرف فيها

وكانت قد أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم ضبط وإزالة 9 وصلات مياه شرب مخالفة، وتستخدم بغرض ري الأراضي الزراعية و55 وصلة مخالفة ما بين تجاري ومنزلي، بقري سنهور والسعيدية بمركز سنورس، وزاوية الكرادسة وبني صالح بمركز الفيوم، وتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اسباب انقطاع مياه الشرب الدائم في بعض الفري

وأوضح بيان الشركة، أن التعديات والمخالفات تؤثر بالسلب في حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب وانتظام وجودة الخدمة، واستنزاف وإهدار موارد الشركة وتعطيل خطط وبرامج التنمية.

وفد شعبي يزور شركة مياه الشرب لعرض مشكلات الأهالي

توجه وفد من القيادات الشعبية إلى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ويضم الوفد أمناء عدد من الأحزاب السياسية بمركز سنورس، لعرض مشكلات مياه الشرب بالمركز، بعد أن أصبحت مشكلة مزمنة، وحضر اللقاء مجلس إدارة الشركة، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه، والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات.

خريطة المناطق المتضررة من ضعف مياه الشرب بسنورس

عرض الوفد الشعبي مشكلات ضعف ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس، وعدد من المناطق الأكثر تأثرا، ومنها شارع الحرية، وطريق سنورس الفيوم القديم، وخلف الساحة، وبورة الزيني، وشارع زكي فانوس، والملاحة، بالإضافة إلى الشوارع المتفرعة منها.

كما عرض الوفد الشعب مشكلات مياه الشرب في قرى سنهور القبلية، وزبط، والجيل، والمثلث، والشيخ سعد، والشادر، والمزاد، ومنطقة المعهد الدينى بفيديمين، وتوابع قرى منشأة طنطاوى، وسنهور البحرية، ورحيل، ومنشأة سنورس، والشوبك.

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