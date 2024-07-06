غدا فتح الباب، طرق التقدم إلى مدارس التعليم المزدوج بمحافظة الفيوم

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (صناعى – تجارى – فندقى – زراعى )، للعام الدارسى 2025/2024 اعتبارًا من غدا الأحد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني، إن إجراءات التقدم الي مدرسة التعليم والتدريب المزدوج أو مدرسة طيبة للملابس الجاهزة وعي ايضا مدرسة للتعليم والتدريب المزدوج، بأن يسجل الطالب علي الموقع الاليكتروني للتعليم والتدريب المزدوج ولن يفتح الرابط الا لمن حصل علي المجموع المطلوب وهو 215 درجة،ويتم التقديم علي الرابط التالي.

http://fymedu.online/dual/DualStuLogin.

إجراءات التقدم لمدارس التعليم المزدوج

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه بعد بتسجيل البيانات، وتحديد رغبة الطالب فى التخصص وطباعة طلب الالتحاق والتوقيع عليه، يتم تسليمة مع باقي المستندات والاوراق المطلوبة للتقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج.

المستندات المطلوبة للتقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

وتابعت أن المستندات المطلوبة للتقديم

1-حافظة مستندات بلاستيك.

2- مستتند يفيد بتقدم الطالب على مدرسة أخرى.

2- طلب الالتحاق الالكترونى للتعليم والتدريب المزدوج مطبوع من الموقع وموقع عليه من ولى الامر.

3- صورة من شهادة الميلاد حديثة اصدار 2024.

4- صورتان حديثة للطالب أو الطالبة مطبوع عليها اسم الطالب رباعي من واقع شهادة الميلاد.

5- صورة من استمارة نجاح الشهادة الاعدادية.

6- صورة من بطاقة ولى الامر.

7 – يسدد الطالب مبلغ 250 جنيها غير مستردة عن طريق (شركة أى فايناس أو فورى أو البريد المصرى) مقابل الاختبارات، ولا يعتبر السداد سندًا للقبول.

اقرارات يوقعها ولي الأمر قبل التحاق الطالب

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن واي الامر يوقع اقرار يمنع زواج للطالبات طوال مدة الدارسة، مع التزام نسبة حضور 85% نظرى داخل المدرسة و75% عملى بالمنشأت التدريبية ويحرم الطالب من دخول الامتحانات في حالة عدم تحقيق النسبة المقررة للحضور.

معلومات عن نظام التعليم والتدريب المزدوج في التعليم الفني

يذكر أن نظام التعليم والتدريب المزدوج يحرم الطالب من حق الإعادة في حالة رسوبه فى الصف الاول، ويحق له التحويل الي اي مدرسة فنية أخري، وتمتد فترة الدراسة 11 شهر، ويحصل الطالب علي شهر واحد إجازة لأداء الامتحانات، وفترة التدريب في المنشآت التدريبية اثناء الدراسة 4 ايام والانتظام بالمدرسة يومين اسبوعيا، ويحصل الطالب علي مكافأة تدريب من اول شهر، وتختلف قيمة المكافأة حسب المرحلة الدراسية.

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