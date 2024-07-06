السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب سيارة عمال في الإسماعيلية

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين، في حادث انقلاب سيارة، كانت تقل عمالا بالقرب من وصلة أبوسلطان أمام الشركة الصينية بالإسماعيلية.   

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إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة عمال 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عمال بالقرب من وصلة أبوسلطان أمام الشركة الصينية.   

انتقال الأجهزة الأمنية 

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.  

 

ودفع فرع هيئة  الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير الفرع بـ 16سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 21 آخرين.   

نقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية 

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة المتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى. 

كما تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

رد متعلقات مصابي حوادث الطرق 

ومن جانبه، كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، قد وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد أحدا، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد أهله، كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرها من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.  

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية حادث انقلاب سيارة محافظة الإسماعيلية وصلة ابو سلطان طريق الاسماعيلية

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