أوقاف الإسماعيلية تنظم احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري 1446

تنظم مديرية أوقاف الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بمسجد الدوحة احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد.

احتفالية العام الهجرى الجديد

وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة مباركة للشيخ مصباح شكري إمام وخطيب المسجد، وكلمة الحفل للشيخ الدكتور محمد سليمان إمام وخطيب مسجد بدر، ويلى ذلك فاصل من الابتهالات الخاصة للشيخ فرحان عبدالمجيد المتبهل بالإذاعة والتليفزيون.

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