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أوقاف الإسماعيلية تنظم احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري 1446

الشيخ إسماعيل أحمد
الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل أوقاف الإسماعيلية، فيتو

 تنظم مديرية أوقاف الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بمسجد الدوحة احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد. 

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احتفالية العام الهجرى الجديد 

 وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.   

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة مباركة للشيخ مصباح شكري إمام وخطيب المسجد، وكلمة الحفل للشيخ الدكتور محمد سليمان إمام وخطيب مسجد بدر، ويلى ذلك فاصل من الابتهالات الخاصة للشيخ فرحان عبدالمجيد المتبهل بالإذاعة والتليفزيون. 

 

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الدعاة 

وعلى صعيد آخر كان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، قد تفقد مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، في أولى جولاته التفقدية، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف. 
 وخلال الزيارة استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة. 
 وقام وزير الأوقاف بتفقد وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. 

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