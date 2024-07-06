أوقاف الإسماعيلية تنظم احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري 1446
تنظم مديرية أوقاف الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بمسجد الدوحة احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد.
احتفالية العام الهجرى الجديد
وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة مباركة للشيخ مصباح شكري إمام وخطيب المسجد، وكلمة الحفل للشيخ الدكتور محمد سليمان إمام وخطيب مسجد بدر، ويلى ذلك فاصل من الابتهالات الخاصة للشيخ فرحان عبدالمجيد المتبهل بالإذاعة والتليفزيون.
وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الدعاة
وعلى صعيد آخر كان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، قد تفقد مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، في أولى جولاته التفقدية، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.
وخلال الزيارة استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.
وقام وزير الأوقاف بتفقد وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.