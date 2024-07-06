السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم، وقع بين سيارتين ربع نقل على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي أسفل كوبري المحور امام مسجد رمضان جلال. 

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إصابة خمسة أشخاص 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص جراء تصادم سيارتين ربع نقل يحملون لوحات معدنية "رقم ج ع ص "9891" مع سيارة رقم "ر ب ل 4197". وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقيم العلاج اللازم. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.  



أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  
 

وتبين أن المصابين هم كل من: محمد عادل عامر 31 سنة، يقيم بمحافظة بورسعيد مصاب بتهتك وفقدان مقلة العين اليسرى وكدمات بالجسم،و محمد احمد السيد 35 سنة،يقيم في بورسعيد مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي بالرأس،نجاة علي محمد سعيد 62 سنة، تقيم في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات بالجسم مريم مجدي علي 1 سنة، من العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات بالجسم،هبة علي ياسين 38 تقيم بالعاشر من رمضان الشرقية  مصاب بكدمات بالجسم.
 

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