السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طالبة ثانوية عامة بالاغماء داخل لجنة بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

الثانوية العامة 2024، أصيب طالبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة  بطوخ محافظة القليوبية،  بالإغماء أثناء أداء امتحان الكيمياء،  وتم نقلها بالإسعاف إلى المركز الطبي بطوخ.

قلق وتوتر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالأقصر (فيديو)

محافظ القليوبية الجديد يتفقد لجان الثانوية العامة ويطمئن أولياء الأمور

امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة  

تلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية بلاغا بإصابة طالبة  من القسم العلمي “ر ن” بالإغماء  أثناء أداء مادة الكيمياء، تم نقل الطالبة بالإسعاف للمركز الطبي بطوخ وتقديم الخدمة الطبية اللازمة. 

امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بالقليوبية

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الثانوية العامة بالقليوبية الثانوية العامة 2024 القليوبية امتحانات الثانوية العامة 2024 محافظ القليوبية الجديد محافظ القليوبية

مواد متعلقة

قلق وتوتر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالأقصر (فيديو)

محافظ القليوبية الجديد يتفقد لجان الثانوية العامة ويطمئن أولياء الأمور

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالشرقية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان (صور)

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بأسيوط (بث مباشر)

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية