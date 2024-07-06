السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية: العمل مع كافة الجهات بالفترة المقبلة لخدمة المواطنين

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

 التقى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بعدد من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، في أولى لقاءاته عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة.  

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو

شرف بثقة القيادة السياسية 

واستهل محافظ الإسماعيلية حديثه، قائلا: "تشرفت بثقة القيادة السياسية باختياري وتكليفي محافظا للإسماعيلية، وسعيد بهذه الثقة خاصة أن الاختيار كان لمحافظة الإسماعيلية، التي سبق أن عملت بها لسنوات طويلة خلال عملي بالقوات الجوية، وسعيد بالعمل مع مواطني الإسماعيلية، وأعلم مدى حبهم وانتمائهم واعتزازهم بمحافظتهم، وارتباطهم بالنادي الإسماعيلي".  

وأضاف "أكرم"، "هدفي عودة الإسماعيلية عروسًا للقناة كما عهدناها، وأنا أومن بالعمل الجماعي والعمل الميداني".  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

ووجه الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق على مجهوداته بالمحافظة خلال مدة عمله بها، وأسعى للعمل من حيث انتهى. 

وأكد أهمية المشاركة المجتمعية وتحمل الجميع لمسئولياته، لتحقيق أهداف القيادة السياسية، والوصول بمحافظة الإسماعيلية للنموذج الذي يليق بتاريخها ومواطنيها الذين يمتازون بتحضرهم ورقيهم. 

واختتم: هدفي هو خدمة كافة مواطني الإسماعيلية من خلال التعاون والعمل مع كافة الجهات، وأنا مسئول عن خدمتهم أمام الله. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

نبذة عن اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الجديد

 

وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية للِّواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال:
- مساعد السيد قائد القوات الجوية
- مساعد السيد رئيس أركان القوات المسلحة للقوات الجوية.
- قائد المنطقة الشرقية الجوية في عام ٢٠٢١.
- انضم إلى أكاديمية القوات الجوية المصرية (EAA) عام ١٩٨٦ وتخرج كطيار مقاتل عام ١٩٩٠.

*الخبرة التشغيلية والتدريبية: 
- طوال حياته المهنية، اكتسب خبرة واسعة كقائد عملياتي وكطيار مقاتل، وقد طار أكثر من ٢٧٠٠ ساعة طيران معظمها على طائرات إف -١٦.
- حصل على شهادة تقدير لجهوده في مكافحة الإرهاب في سيناء ٢٠٢١.

*المؤهلات العلمية العسكرية:
- تخرج "أكرم" من كلية الحرب الجوية (AWC)، الجامعة الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية  في عام ٢٠١٢، كما تخرج من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام ٢٠١٤.

*المؤهلات العلمية المدنية:
- حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية من جامعة القاهرة عام ٢٠١٧.
- وهو الآن مرشح لدرجة الدكتوراة في البرنامج الأورومتوسطي في العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة القاهرة.

 

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