محافظ الإسماعيلية يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله

وصل اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

أبرز المستقبلين للمحافظ الجديد

وكان في استقباله المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والدكتور على حطب مدير المكتب الفني للمحافظة.

جانب من مراسم استقبال محافظ الإسماعيلية، فيتو

محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة للحضور بالعام الهجرى الجديد

وقدَّم "أكرم" التهنئة لأهالي الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها الأبِيِّ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الجديد، فيتو

وكان اللواء طيار أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلفا للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

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