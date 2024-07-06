الشبار بـ 80 جنيها والجمبري يصل لـ 300، أسعار الأسماك في الإسماعيلية (بث مباشر)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من سوق الأسماك الحضري في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة أسعار الأسماك بالأسواق اليوم السبت.

واستعرض أحد البائعين الأسعار حيث تبدأ أسعار الأسماك من 80 جنيها وحتى 400 جنيه ويصل سعر السمك البلطي 80 جنيها، والبوري يبدأ من 120 جنيها، فيما يتراوح سعر الجمبري من 300 إلى 400 جنيه، فيما تبدأ أسعار الكابوريا من 150 جنيها.

وأضاف أنه ليس هناك نوع معين يحرص المواطنون على شرائها وبخاصة المصطافين فكل منهم له مذاقه الخاص.

انخفاض أسعار الأسماك

وكان أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أعلن عن انخفاض الأسعار بالأسواق بنسبة 30 ٪.

إجراء جولة داخل سوق طريق البلاجات

وحرص رئيس الشعبة علي إجراء جولة داخل سوق السمك الحضاري، وإلتقى بالباعة والمواطنين.

انتعاش أسواق بيع الأسماك بالإسماعيلية

وأكد الشعيري على انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالاسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

قائمة أسعار الأسماك

وأوضح احمد الشعيري رئيس الشعبة أن أسعار السمك البوري تبدأ من 130 جنيها، البلطي من 50 إلى 60 جنيها، الجوابي من 60 إلى 80 جنيها، الجمبري الجامبو من 250 إلى 350 جنيها و400 جنيه.

وعلى صعيد أخر كانت الغرفة التجارية بـالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعلنت آلية التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

تاريخ التقدم بالطلبات

ويتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة).

طلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

و تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة.

و تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقًا للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).

يشار إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع.