الكيمياء طويلة والجغرافيا معقولة، آراء طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات في الإسماعيلية (بث مباشر )

أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا لرصد ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية.

وعبر طلبة وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي في محافظة الإسماعيلية، عن استيائهم الشديد من مادة الكيمياء ووصف الطلاب الامتحان إنه كان صعبا للغاية وطويل وليس مباشر.

فيما تباينت أراء طلبة وطالبات القسم الأدبي في امتحانات الثانوية العامة حول امتحان الجغرافيا بين مؤيد ومعارض لأسلوب الامتحان.



وكان 9744 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، أدوا اليوم السبت امتحان مادة الكمياء للشعبة العلمية،و الجغرافيا للشعبة الأدبية.

و تجرى امتحانات الثانوية العامة بعد 31 لجنة مقسمة على 8 إدارات تعليمية في الإسماعيلية.

تشديدات على ضرورة ضبط النفس

وكان الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وجه رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأشار وكيل الوزارة، أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وطالب رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

واستعرض "وكيل الوزارة" كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مع ورؤساء لجان الثانوية العامة بحضور د. سامي فضل وكيل المديرية قبل انطلاق الثانوية العامة.

وأكد بحيري، علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكدًا ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحًا استعدادًا لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

مواصلة أعمال الصيانة

ومن جانبه اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

توفير المراوح داخل اللجان

و وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

و شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

التزام الملاحظين بالهدوء داخل اللجان

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

تنفيذ المراجعات النهائية

كما وجه الدكتور رضا حجازي بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.