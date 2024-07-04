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محافظ الجيزة يؤكد على ضرورة العمل الجماعي وتذليل العقبات وحل مشاكل المواطنين

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، إدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لغرفة العمليات والأزمات والمركز التكنولوجي، حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأكد على ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ضرورة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات

كما تفقد محافظ الجيزة أرشيف الديوان العام ووجه بضرورة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

 متابعة الخطط والمشروعات والعلاقات العامة والإعلام 

ثم تفقد المحافظ إدارات متابعة الخطط والمشروعات والعلاقات العامة والإعلام وشئون العاملين والشئون القانونية والأملاك والحسابات والمالية ومركز المعلومات والاستثمار والمتابعة، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليهم حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة وإتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد النجار على ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.

وشدد المحافظ خلال الجولة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أيضا على ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

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عادل النجار محافظ الجيزة تقديم افضل الخدمات للمواطنين العلاقات العامة والإعلام الخدمات المقدمة للمواطنين

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