الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظ الجيزة: مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلًا "المواطن صوته لازم يبقي مسموع ويستجاب لشكواه" موضحًا أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوي.


 

وحدد المحافظ خلال لقائه الأول مع رؤساء الأحياء والمراكز مبادئه فى العمل بالانضباط والالتزام والشفافية مطالبهم بتطبيق القانون دون خوف أو تردد قائلًا "القانون يطبق على الجميع".
 

وخلال اللقاء حرص النجار على عرض رؤيته لإدارة العمل بالمحافظة  مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات مؤكدًا أن هناك تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم قائلًا " مطلوب منكم مجهود مضاعف وفكر غير تقليدي ". 
 

الملفات ذات الاولوية لمحافظ الجيزة

وقال محافظ الجيزة إن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية مؤكدًا أنه لا تهاون فى إسترداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء. 
 

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والإهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للإشغالات والتعديات، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
 

اجتماع المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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محافظ الجيزة الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس عادل النجار هند عبد الحليم ابراهيم الشهابي هيئة النظافة رئيس هيئة النظافة مخالفات البناء مواعيد غلق المحال

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