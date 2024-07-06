عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024، أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، إنتظام غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمباشرة أعمالها منذ الصباح الباكر فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

واستقبلت 11 لجنة موزعة على الادارات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، 1825 طالبا وطالبة ط لٱداء الامتحان، ووفق الجداول المعلنة يؤدى طلاب المجموعة العلمية امتحان مادة الكيمياء فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا لمدة ٣ ساعات بدأت ٩صباحا وتنتهى 12 ظهرا.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرًا إلى التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة، فضلا عن التواصل المستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية لمتابعة العمل لحظة بلحظة والتأكيد على توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

ويبعث وكيل التعليم بالمحافظة خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

الثانوية العامة بالوادي الجديد

ويؤدي 1825 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.