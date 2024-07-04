الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اجتماع في مكتب وزير الرياضة لإنهاء أزمة المنتخب الأولمبي

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

المنتخب الأولمبي، يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا الآن بمقر الوزارة مع مسئولي اتحاد الكرة جمال علام ومحمد بركات عضو مجلس الجبلاية في حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وممثلين عن ناديي الأهلي وبيراميدز من أجل الوصول لحل لأزمة اللاعبين الثلاثة فوق السن المقرر انضمامهم لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. 

وكان من المفترض أن يرسل اتحاد الكرة القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، أمس الأربعاء، وهو الموعد المحدد من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد، إلا أن تعثر المفاوضات بين مسئولي اتحاد الكرة ونظرائهم في ناديي الأهلي وبيراميدز حال دون إرسال القائمة. 

في سياق آخر، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبي، وما شهدته الساعات الماضية قبل إعلان القائمة النهائية للفريق التي ستسافر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد رفض الأهلي وبيراميدز التخلي عن أي لاعب من الكبار لدعم قائمة الفراعنة في الأولمبياد.

وزير الرياضة يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

زيزو موضوعه منتهي

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "المنتخب الأولمبي طلب من الأهلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحى، وخيّر الأهلي لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادي لأن ظروف منافسة الزمالك فى مسابقة الدوري تسمح له بالتخلي عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شيء جميل لأنه لاعب رده دائما في الملعب".

ميكالي يعمل إيه ؟

وتابع شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودى اللاعبين للمنتخب، طب ميكالي يعمل إيه؟ لما ييجى عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين، وكان هيسند بعبد المنعم أو ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد ولا ندى الأعذار من دلوقتى، وكل الناس أشادت بـ ميكالي سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

المنتخب الاولمبى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الكرة جمال علام محمد بركات اولمبياد باريس 2024 الأهلي بيراميدز

مواد متعلقة

مصدر بالجبلاية: معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة بدلا من برج العرب

تفاصيل الساعات الأخيرة بأزمة قائمة المنتخب الأولمبي.. الأهلي يشترط إيقاف الدوري للتخلي عن الكبار.. الوزير يلوح بقرارات تغضب الأندية.. والزمالك يرحب بمشاركة زيزو

شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبي: "نتكلم عن الأعذار والفشل بالأولمبياد من دلوقت"

بيراميدز يحسم موقفه من انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

الوظائف والمؤهلات العلمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية