اجتماع في مكتب وزير الرياضة لإنهاء أزمة المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي، يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا الآن بمقر الوزارة مع مسئولي اتحاد الكرة جمال علام ومحمد بركات عضو مجلس الجبلاية في حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وممثلين عن ناديي الأهلي وبيراميدز من أجل الوصول لحل لأزمة اللاعبين الثلاثة فوق السن المقرر انضمامهم لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وكان من المفترض أن يرسل اتحاد الكرة القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، أمس الأربعاء، وهو الموعد المحدد من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد، إلا أن تعثر المفاوضات بين مسئولي اتحاد الكرة ونظرائهم في ناديي الأهلي وبيراميدز حال دون إرسال القائمة.

في سياق آخر، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبي، وما شهدته الساعات الماضية قبل إعلان القائمة النهائية للفريق التي ستسافر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد رفض الأهلي وبيراميدز التخلي عن أي لاعب من الكبار لدعم قائمة الفراعنة في الأولمبياد.

وزير الرياضة يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

زيزو موضوعه منتهي

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "المنتخب الأولمبي طلب من الأهلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحى، وخيّر الأهلي لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادي لأن ظروف منافسة الزمالك فى مسابقة الدوري تسمح له بالتخلي عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شيء جميل لأنه لاعب رده دائما في الملعب".

ميكالي يعمل إيه ؟

وتابع شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودى اللاعبين للمنتخب، طب ميكالي يعمل إيه؟ لما ييجى عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين، وكان هيسند بعبد المنعم أو ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد ولا ندى الأعذار من دلوقتى، وكل الناس أشادت بـ ميكالي سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".