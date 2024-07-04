أشرف صبحي يلتقي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور رئيس الأوليمبية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

تم بحث مجموعة من ملفات العمل المشترك وتعزيز الاستثمارات الرياضية والنقاش حول جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتي تقدم من خلال أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مع مجلس أبو ظبي.

أكد وزير الشباب والرياضة للجانب الإماراتي، العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الجوانب الإستثمارية في كافة قطاعات الدولة ومنها قطاعي الشباب والرياضة، لافتًا إلي عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي تزداد تطورًا علي مدار التاريخ.

أشرف صبحي يلتقي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور رئيس الأولمبية

وثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتدادًا وترسيخًا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتي تمتد علي مستوي الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

أشرف صبحي يلتقي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور رئيس الأولمبية

وعبر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس أبوظبي في التعاون بشأن مبادرة وجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية.

أشرف صبحي يلتقي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور رئيس الأولمبية

واستعرض مسئولي مجلس أبوظبي فيديو ترويجي للجائزة؛ مراحلها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة حتى 10 سبتمبر القادم، بهدف تكريم صاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته في 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليونًا و800 ألف درهم، ويتم الإعلان عن أسماء المترشحات في 23 أكتوبر القادم على أن يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الجائزة فئات أفضل رياضية عربية والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزة 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية وتنال 150 ألف درهم وأفضل مدرب / مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل فريق وجائزته 300 ألف درهم، وأستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية وجائزتها 150 ألف درهم.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق مبادرة صيف شبابنا

فيما تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع قيادات الوزارة ومديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، ترتيبات واستعدادات إطلاق مبادرة صيف شبابنا، والتي تطلقها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية تحت شعار "صيف شبابنا في النادي ومركز الشباب".

ويعد اللقاء هو الأول لوزير الشباب والرياضة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة أمس الأربعاء، في التشكيل الوزاري الجديد.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

عبر الوزير عن شكره لمديري مديريات الشباب والرياضة علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، موجهًا بتذليل كافة العقبات والتنسيق بالكامل بشأن تنفيذ فعاليات المبادرة لخدمة شبابنا ويكون متواجد في كل مركز شباب ونادي.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ الشباب والفتيات من خــلال ممارسة مختلف والعديد من الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفــع والفــائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

