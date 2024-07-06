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أهم القرارات الحكومية اليوم بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 144، الصادر في 6 يوليو 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الزراعة،  ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة العدل رقم 2894 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صفة مأمورى الضبط القضائى.
قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى ٢٠٢٤/٧/١، أو لحـين إعادة التشكيل أيهما أقرب.
قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا. والأذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
-وقرار وزارة الإسكان والمرافق، بشأن العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المبانى والمنشآت القائمة الخاضعة لقـانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية من أخطار الحريق المعدة بمعرفة اللجنة المشار إليها بهذا القرار.
-قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن منح الحماية للأصناف النباتية الآتية (الذرة الشامية سلالة بيضاء، والذرة الشامية سلالة صفراء، والطماطم والأرز)
-وقرار وزارة التربية والتعليم، بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحرية الابتدائية بمحافظة الشرقية.


قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

 

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