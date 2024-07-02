أهم القرارات الحكومية في العدد 141 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 141، الصادر في 2 يوليو 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة بني سويف.

-قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 111.05 فدان بما يعادل 120466487 متر مربع، الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة الشركة العربية العقارية للاستثمار لإقامة مشروع عمراني متكامل. وتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنـين الأوضـاع فـي بعـض مخالفات البناء بنطاق مدينة العبور طبقًا لأحكام ق انون التصالح في بعـض مخالفـات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق مدينة العبور والسادس من أكتوبر.

-وقرار محافظة بني سويف بترحيل شارع بعرض ٦م وامتداد شارع آخر بمقدار ۱۰م ليصل للشارع المراد ترحيله بالمخطط التفصيلي لقرية أبو صير الملق- مركز الو اسـطى لقطعة أرض ملك رمضان عويس ذكى طبقًا للخريطة المرفقة.