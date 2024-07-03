أهم القرارات الحكومية في العدد 142 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 142، الصادر في 3 يوليو 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الكهرباء بتنفيذ وإقامة وشد الموصالت لألبراج من البرج رقم (3) وحتى البرج رقم (27) بالخط الكهربائى العاشر 500/بلبيس الجديدة (جهد 220 كيلوفولت بطول حوالى (9٫5 ك م) الواقعة بنطاق جمعية العدلية بمحافظة الشرقية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط.

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 10٫734 فدان الواقعة بالحوض رقم (15) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (موقع بديل) وشراء مساحة 0٫734 فدان بمقابل نقدى مع إضافة نشاط خدمى (نادى اجتماعى) لخدمة قاطنى المشروع فقط بعلاوة سعرية. وتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.