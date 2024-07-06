واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولاته لافتتاح المنشات الرياضية بمحافظة الجيزة.

وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ملعب كرة القدم السباعي في نادي الطالبية كما افتتحا ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

وتابع وزير الرياضة فاعليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة علي مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

كما اختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرص الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

وعبر "صبحي "عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت جديدة بنادي الطالبية

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب ميت عقبة

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير التي نفذتها الوزارة بمركز شباب ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

واشتملت أعمال التطوير علي عمل الانترلوك بمدخل مركز شباب ميت عقبة وافتتاح الملعب الخماسي بإجمالي تكلفة 4.5 ملايين جنيه.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب ميت عقبة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها بالشكل الذي يمكنها منً تقديم كافة الخدمات الرياضية والشبابيةً والاجتماعية والثقافية والفنية وجميع الخدمات التي يستفيد بها النشء والشباب والأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.