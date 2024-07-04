الوظائف والمؤهلات العلمية للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وذلك بعد توليه الوزارة أمس.

الوظائف الرئيسية التي شغلها وزير الدفاع

تدرج الفريق أول عبدالمجيد صقر في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية،ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة،ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعدًا لوزير الدفاع ثم عين محافظًا للسويس عام 2018.

الأنواط والنياشين التي حصل عليها الفريق عبدالمجيد صقر

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، نوط 25 أبريل 1982، ونوط الخدمة الممتازة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبي للثورة، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.