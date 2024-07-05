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باستثمارات تريليون جنيه، تفاصيل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي (إنفوجراف)

مشروع ساوث ميد،
مشروع "ساوث ميد"، فيتو
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، وذلك في إطار توجه الدولة لإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط.

 تفاصيل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي

يحتوي المشروع على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أى بما يعادل نحو 21 مليار دولار- من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.

 

المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.

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