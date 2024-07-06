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أخبار مصر

بـ 28.2 مليار جنيه، خطة الحكومة لاستخدام التكنولوجيا في خدمة البيئة (إنفوجراف)

استخدام التكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة، فيتو
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توجه مصر لاستخدام التكنولوجيا في خدمة البيئة، حيث خصصت الحكومة 28.2 مليار جنيه للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير منظومة البيئة في مصر.

دور التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة 

تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في حماية البيئة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات كما تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وأدوات أكثر حماية للبيئة.

الاستفادة من التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة 

يمكن الاستفادة من التكنولوجيا في حماية البيئة من خلال استخدام مجموعة من التطبيقات التي تساهم في تحسين سلوكيات المواطنين مثل تطبيقات قياس البصمة الكربونية وتطبيقات تتبع النفايات وتطبيقات التوفير في استهلاك المياه والطاقة كما يمكن الاستفادة من أوضاع توفير الطاقة الموجودة على الأجهزة الإلكترونية واختيار اجهزة ذات كفاءة عالية أقل تأثير على البيئة.

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