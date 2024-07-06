تحرير 28 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

28 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ24 ساعة الماضية - عن ضبط 28 ألفًا و220 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 12 ألفًا و62 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1394 مخالفة سير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1145 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.