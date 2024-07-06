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حوادث

الداخلية تُقيم الاحتفال السنوى بيوم التدريب 2024 وتكرم المتميزين

الداخلية تُقيم الإحتفال
الداخلية تُقيم الإحتفال السنوى بيوم التدريب للعام التدريبى 2

 


نظم  قطاع التدريب بوزارة الداخلية ، الإحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا خلال العام التدريبى 2023/2024م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة لتكريمهم، وتم إستعراض الجهود المبذولة للإرتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الإستقرار الأمنى.

 

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 يوم التدريب 2024 وتكريم المتميزين 
 

وتم إستعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة – تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية – تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة – الإبتكارات - الرماية السنوية - الرماية القتالية – قياس مستوى المدربين ومساعديهم – الفكر التدريبى").
 
وفى نهاية الإحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية.

 

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