السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

أمن المنافذ يضبط 46 قضية وتنفيذ 262 حكما خلال 24 ساعة

أمن المنافذ،فيتو
أمن المنافذ،فيتو

أسفرت  جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ   بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 46 قضية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

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وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و39 قضية في مجال الأمن العام، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

 

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 262 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 2659 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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الهجرة غير الشرعية جرائم التهريب ضبط المخالفات المرورية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ

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