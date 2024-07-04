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ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح يكرم أحمد الإبياري خلال افتتاح دورته الـ 17

المنتج أحمد الإبياري،
المنتج أحمد الإبياري، فيتو

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السابعة عشرة،  المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية سواء التي كتبها أو التي أنتجها.

المنتج أحمد الإبياري 

المنتج الكبير أحمد الإبياري ولد بحي الأزبكية ثم عاش طفولته وشبابه بين أحياء الزمالك والدقي والمهندسين، وأخيرًا استقر بمصر الجديدة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، وموهبته ولدت معه منذ طفولته، فقد كان وهو في سن العاشرة قارئًا ممتازًا لكل مؤلفات والده المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري والذي كان يكتب معظم مؤلفاته الشهيرة كل يوم بمكتبه بالمنزل الذي نشأ وتربى فيه أحمد.

أصبح أحمد الإبيارى بحكم كونه ابن المؤلف الكبير تلميذًا في مدرسة والده أبو السعود الأبيارى، وكانت هذه المدرسة العظيمة هي ما اكتسب منها أحمد الإبيارى فن كتابة وصناعة الكوميديا سواء في التأليف المسرحي أو كتابة السيناريو والحوار.

مسيرة أحمد الإبياري

وبدأ الإبيارى يشق طريقه فى عالم المسرح والسينما والتليفزيون، فكتب أولى مسرحياته عام 1975 بعنوان "بحبك وشرف أمى" بطولة الفنان فريد شوقى وعرضت بالأسكندرية ومن هذه التجربة الأولى تعلق أحمد الإبيارى بالمسرح وظل يكتب المسرحيات والسهرات التليفزيونية حتى جاءت الفرصة مرة ثانية ليعرض مسرحيته ( ماكانش عالبال ) بطولة حسن يوسف على المسرح البلدي بتونس 1978 ثم الفرصة الثالثة ليعرض على مسرح الريحانى مسرحية "زوجة واحدة تكفى" بطولة صلاح ذو الفقار ومحمد نجم وكان ذلك عام 1979.

أصبح أحمد الإبيارى منذ عام 1980 مؤلفا ومنتجا للمسرح، وقام بتأليف وإنتاج العديد من المسرحيات التى أثرت المسرح وكانت معظمها عبارة عن أيقونات فنية رائعة الجمال نالت إعجاب الجمهور من كل الطبقات وقت عرضها ومن أبرزها وأشهرها المسرحيات التالية التي انتجها أو شارك في انتاجها مع الغير:"بحبك وشرف أمى 1976  - ماكانش عالبال 1978 – زوجة واحدة تكفى 1979 – عشن المجانين 1979 - الدنيا مقلوبة 1980 – اللى عنده كلمة يلمها 1981 – مسرحية وجها لوجه ١٩٨١ ( تونس ) - مسرحية رقم ١٠٠ مطلوب  ١٩٨١ ( تونس )- الفهلوى 1982 – وراك وراك 1983 - هات وخد 1983 – القشاش 1985 – البلدوزر 1986 - خد الفلوس وإجرى 1987 – البعبع 1989 – عبده يتحدى رامبو 1989 - البراشوت 1990 – العسكرى الأخضر 1991– المستخبى 1991– الجرىء والمليونير 1994– نشنت يا ناصح 1995– الإخوة الأندال 1996–المحظوظ وأنا 1997 – فيما يبدوا سرقوا عبده 1997 – أنا ومراتى ومونيكا 1999 – دو رى مى فاصوليا 2001 – ربنا يخلى جمعة 2003 – مراتى زعيمة عصابة 2007 - مرسى عايز كرسى 2008 – سكر هانم2010 – بابا جاب موز 2014 - رسمى فهمي نظمى 2016 – سيبونى أغنى 2017 – مسرحية ميكي أفندي مش ماوس 2019- مسرحية ليلة زفاف المرحوم 2019 - الزهر لما يلعب 2020 - كازينو بديعة 2023". 

كتـب الإبياري للسينما فيلمين (صف عساكر، والقفل )وكتب للتلفزيون مسلسل "أبو ضحكة جنان" عن قصة حياة الفنان إسماعيل يس، كما أنه قام بإنتاج مسرحيات تليفزيونية هى: كناس وناس - مطلوب غبى فورا - المستريح  - مسافرة وجت على غفلة - فتحية بيه - البقية فى حماتك - مقص حرامية - المضروب - كذب × كذب - أبو جزمة بنفسجى، وكلها من تراث المؤلف الكبير أبو السعود الابياري
المنتج المؤلف أحمد الإبيارى خلال هذه الرحلة الطويلة صنع وإكتشف وتعاون مع كبار نجوم الكوميديا.. وتعاون أيضا مع مخرجين كبار هم بحسب ترتيب الأعمال المسرحية: محمود الألفى - شاكر خضير - السيد راضى - عادل صادق - كمال يس - حسن عبد السلام - عصام السيد - عبد المنعم مدبولى - محسن حلمى - عبد الغنى زكى - محمود ابو جليلة - أشرف زكى - خالد جلال - محسن رزق - إسلام إمام - هشام عطوة - طارق الإبيارى.

كما شارك فى إنتاج خمس مسرحيات تأليف شقيقه الكاتب الكبير يسرى الإبيارى وهى: عش المجانين – وراك وراك – عبده يتحدى رامبو – البلدوزر – المشاكس، وقدم 5 مسرحيات إنتاج مشترك مع شركات أخرى هى: زوجة واحدة تكفى مع المنتج حسين عنان "فرقة نجوم المسرح" - اللى عنده كلمة يلمها مع المنتج مصطفى بركة "فرقة المسرح الجديد" – الجرئ والمليونير مع المنتج مطيع زايد "فرقة النيل المسرحية " - نشنت يا ناصح مع المنتج جورج سيدهم "فرقة ثلاثى أضواء المسرح" – البراشوت مع المنتج إسماعيل كتكت "شركة فرح ميديا".

أهم ما قام به أحمد الإبيارى أنه أعاد ترميم وتجديد مسرح نجيب الريحانى بالقاهرة بمجهوده الشخصى ومن ماله الخاص، ليعيده مسرحا تفتخر به الدولة، وظلت جائزته الوحيدة التى ينالها عام بعد عام  هى النجاح وحب الجمهور لأعماله الفنية. 

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