المهرجان القومي للمسرح يكرم حسن العدل خلال افتتاح دورته الـ 17

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السابعة عشرة الفنان القدير حسن العدل؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

الفنان حسن العدل

الفنان حسن العدل من مواليد المنصورة شهر مارس عام 1952 م، وحصل عام 1972م على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية، ثم دراسات حرة في معهد الفنون المسرحية، وعمل في المسرح والسينما، ومن مسرحياته: لن تسقط القدس، في عز الضهر، عجبي، رقصة سالومي الأخيرة، ياما في الجراب يا حاوي، حدث في بلاد السعادة، وبحلم يا مصر، في عز الظهر، البهلوان، رجل القلعة، المهاجر، سيرك يا دنيا، كوبري الناموس، آه يا غجر، وأخرج مسرحية " الرجل الذي فكر".

مسيرة حسن العدل

الفنان حسن العدل قدم الكثير من الأعمال والأدوار والشخصيات المميزة في السينما ومن أعماله السينمائية: خارج السيطرة، صندوق الدنيا، خلاويص، النمس، فوتوكوبي، تحية طيبة وبعد، ركلام، حليم، المدينة، مبروك وبلبل، المصير، يا دنيا يا غرامي، المهاجر، أحلام صغيرة، مستر كاراتيه، القاهرة منورة بأهلها، إسكندرية كمان وكمان أيام الماء والملح، حنفي الأبهة، المغتصبون، أحلام هند وكاميليا، الطوق والإسورة، وغيرها.

كما قدم أدوارا مميزة أيضا في الدراما التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: قابيل، كارمن، مملكة الغجر، عوالم خفية، مذكرات زوج معاصر، المرأة في الإسلام، الخيانة، هي ودافنشي، ونوس، العراف، تفاحة آدم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة "سميحة أيوب".