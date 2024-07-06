السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير عاجل من مديرية الزراعة بالجيزة للمزارعين

حشرة المن، فيتو
حشرة المن، فيتو
ads

حذر المهندسون الزراعيون بإدارة المكافحة بـ مديرية الزراعة بالجيزة المزارعين بمتابعة حقولهم بانتظام لاكتشاف أي إصابة بحشرة المن مبكرا، وتطبيق إجراءات المكافحة بسرعة لضمان حماية المحاصيل من الأضرار الجسيمة التي قد تسببها هذه الحشرة.

ولفتت مديرية الزراعة بالجيزة إلى أن حشرة المن هي حشرة صغيرة الحجم وطرية الملمس، تتنوع ألوانها بين الأسود والبني والرمادي والأصفر، وتظهر متجمعة على البراعم والقمم النامية وعلى الأسطح السفلي للأوراق والأجزاء الغضة من النباتات.

أضرار حشرة المن 

وحذرت مديرية الزراعة بالجيزة من انتشار حشرة المن في هذا الوقت من السنة على معظم المحاصيل، إذ تقوم بامتصاص العصارة النباتية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف نمو النباتات وتجعد الأوراق، كما تنتج المن مادة عسلية حلوة تجذب النمل والأمراض الفطرية، مما يزيد من الأضرار التي تصيب النبات.

أنواعها وأماكن تجمعها

وأوضحت أميرة كمال، مهندسة زراعية بمديرية زراعة الجيزة أنه تتعدد أنواع الحشرة وتهاجم جميع أجزاء النبات، وتفضل التجمع بأعداد كبيرة على النموات الغضة الطرية، مما يؤدي إلى إضعاف وتشوه البراعم والأغصان الجديدة. وتفرز حشرة المن مادة لاصقة عسلية اللون تجذب الفطريات، مما يسبب العفن الأسود، وتنتشر الحشرة في الحقول على شكل مستعمرات، مما يزيد من خطورتها.

خطورة حشرة المن في نقل الفيروسات

لفتت المهندسة أميرة كمال إلى أن حشرة المن تنقل أكثر من 50 % من أنواع الفيروسات النباتية، وتقوم الحشرة بالتغذي على النبات المصاب بالفيروس وتحمله داخلها، ثم تنقل الفيروس إلى النباتات السليمة، مما يزيد من انتشار الأمراض النباتية.

دورها في العفن الاسود

وأشارت إلى أن حشرة المن تعتبر مسؤولة عن حدوث العفن الاسود، حيث تتغذى على النبات وتفرز المادة العسلية التي تتغذى عليها الحشرات القشرية والفطريات.
 

مكافحة حشرة المن

واشارت أميرة كمال إلى أن المن يعتبر من أسهل أنواع الحشرات في المكافحة، ويمكن استخدام المواد التالية لمكافحته: أسيتامبريد، أميداكلوبريد، كلوروبيروفوس، ثياميثوكسام، بيمتروزين، دايمثويت، بريميكارب، فلونيكاميد، فوسفاميدون، براتيون، ملاثيون.

نصائح فعالة لمكافحة المن

السرعة في الرش: تأخر رش المبيد يومين أو ثلاثة يسبب انتشار الحشرة في كل الحقل.
الرش الدوري: يجب رش المبيدات بشكل دوري كل 10 أيام للقضاء على الحشرات بشكل مستمر.
الوصول إلى مناطق الاختباء: يجب التأكد من وصول محلول الرش إلى السطح السفلي للأوراق حيث تختبئ الحشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة المكافحة العفن الاسود المهندسون الزراعيون ضعف نمو النبات مديرية زراعة الجيزة مديرية الزراعة بالجيزة مديرية الزراعه نقل الفيروسات حشرة المن

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي

البيئة تتابع مستجدات مشروع إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات إلى كهرباء

هيحدث نقلة نوعية، أول قرار لمحافظ الجيزة الجديد بعد توليه المنصب

محافظ الجيزة يؤكد على ضرورة العمل الجماعي وتذليل العقبات وحل مشاكل المواطنين

جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل بتعليم الجيزة

وزيرة البيئة تتفقد مركز التميز الأفريقي للمرونة

أول تصريح لمحافظ الجيزة الجديد بعد توليه المنصب

10 أسباب وراء استمرار ياسمين فؤاد في منصب وزيرة البيئة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

حقيقة قيام طالب بالثانوية العامة بفتح بث مباشر من داخل اللجنة

بقلب مكسور ودعاء لأهله، محمد صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت

منوعات

المزيد

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية