تحذير عاجل من مديرية الزراعة بالجيزة للمزارعين

حذر المهندسون الزراعيون بإدارة المكافحة بـ مديرية الزراعة بالجيزة المزارعين بمتابعة حقولهم بانتظام لاكتشاف أي إصابة بحشرة المن مبكرا، وتطبيق إجراءات المكافحة بسرعة لضمان حماية المحاصيل من الأضرار الجسيمة التي قد تسببها هذه الحشرة.

ولفتت مديرية الزراعة بالجيزة إلى أن حشرة المن هي حشرة صغيرة الحجم وطرية الملمس، تتنوع ألوانها بين الأسود والبني والرمادي والأصفر، وتظهر متجمعة على البراعم والقمم النامية وعلى الأسطح السفلي للأوراق والأجزاء الغضة من النباتات.

أضرار حشرة المن

وحذرت مديرية الزراعة بالجيزة من انتشار حشرة المن في هذا الوقت من السنة على معظم المحاصيل، إذ تقوم بامتصاص العصارة النباتية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف نمو النباتات وتجعد الأوراق، كما تنتج المن مادة عسلية حلوة تجذب النمل والأمراض الفطرية، مما يزيد من الأضرار التي تصيب النبات.

أنواعها وأماكن تجمعها

وأوضحت أميرة كمال، مهندسة زراعية بمديرية زراعة الجيزة أنه تتعدد أنواع الحشرة وتهاجم جميع أجزاء النبات، وتفضل التجمع بأعداد كبيرة على النموات الغضة الطرية، مما يؤدي إلى إضعاف وتشوه البراعم والأغصان الجديدة. وتفرز حشرة المن مادة لاصقة عسلية اللون تجذب الفطريات، مما يسبب العفن الأسود، وتنتشر الحشرة في الحقول على شكل مستعمرات، مما يزيد من خطورتها.

خطورة حشرة المن في نقل الفيروسات

لفتت المهندسة أميرة كمال إلى أن حشرة المن تنقل أكثر من 50 % من أنواع الفيروسات النباتية، وتقوم الحشرة بالتغذي على النبات المصاب بالفيروس وتحمله داخلها، ثم تنقل الفيروس إلى النباتات السليمة، مما يزيد من انتشار الأمراض النباتية.

دورها في العفن الاسود

وأشارت إلى أن حشرة المن تعتبر مسؤولة عن حدوث العفن الاسود، حيث تتغذى على النبات وتفرز المادة العسلية التي تتغذى عليها الحشرات القشرية والفطريات.



مكافحة حشرة المن

واشارت أميرة كمال إلى أن المن يعتبر من أسهل أنواع الحشرات في المكافحة، ويمكن استخدام المواد التالية لمكافحته: أسيتامبريد، أميداكلوبريد، كلوروبيروفوس، ثياميثوكسام، بيمتروزين، دايمثويت، بريميكارب، فلونيكاميد، فوسفاميدون، براتيون، ملاثيون.

نصائح فعالة لمكافحة المن

السرعة في الرش: تأخر رش المبيد يومين أو ثلاثة يسبب انتشار الحشرة في كل الحقل.

الرش الدوري: يجب رش المبيدات بشكل دوري كل 10 أيام للقضاء على الحشرات بشكل مستمر.

الوصول إلى مناطق الاختباء: يجب التأكد من وصول محلول الرش إلى السطح السفلي للأوراق حيث تختبئ الحشرة.