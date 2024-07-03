الأربعاء 03 يوليو 2024
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خطوات وإجراءات إقامة مزرعة للإنتاج الحيواني بالجيزة

شروط إقامة مزرعة
شروط إقامة مزرعة انتاح حيواني، فيتو

ترصد فيتو لقرائها المعايير المؤهلة من خطوات وإجراءات  إقامة مزرعة للانتاج الحيواني  محافظة الجيزة، والتي تتم من خلال حصول راغب الخدمة علي موافقات مديرية الزراعة ومجلس المدينة التابع لمحل إقامة راغب الخدمة  بعد استيفاء عدة شروط نسردها في السطور التالية:
 

أولا _الأوراق المطلوبة للحصول علي رخصة للانتاج الحيواني.

 

_ إجراء معاينة من لجنة مكونة من مهندس مختص من مديرية الزراعة وتابعا للهيئة العامة للخدمات البيطرية

_ وفحص من مدير الجمعية الزراعية ومهندس من حماية الأراضي الزراعية وذلك لإبداء رأي اللجنة في الموافقة أو رفض الترخيص حسب اشتراطات الأمان الحيوي.

 

ثانيا_شروط تراخيص مزرعة للإنتاج الحيواني..
 

- إفادة من مدير الجمعية الزراعية بأن مشروع الثروة الحيوانية أو الداجنة مقام قبل العمل بالقرار الوزاري لسنة 2017.

 

- وجود عقد لإشراف طبيب بيطري موثق من الشهر العقاري أو من نقابة الطب البيطري.

 

- عقد الملكية أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

 

- التأكيد على تهوية الحظيرة والمزرعة

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