الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بالتيسير على المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج

وزير الزراعة مع عدد
وزير الزراعة مع عدد من المزارعين

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد فاروق خلال لقائه بالمزارعين، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام بالفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

واوضح ان هناك اهتماما خاصا بتكثيف الإرشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأشار وزير الزراعة الى ان الفلاح المصري هو عصب الانتاج، وله الدور الأهم والأساسي في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا وتفاعلا بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الإنتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أية مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.

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