أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضي الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن نجاح المشروعات الزراعية العملاقة بالأراضي الصحراوية المستصلحة خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروعات الزراعة بالوادي الجديد والمنطقة الغربية وواحة سيوة وتوشكى والأظهرة الصحراوية بالصعيد ومنطقة وسط سيناء، يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة أن المشروعات الزراعية الجديدة لا تعتمد على نفس المواصفات في توظيف واستغلال وحدتي الأرض والمياه ومعهما المكونات المساعدة مثل الأسمدة، بل يتم اختيار نوعية المحصول وتوقيته وفق طبيعة التربة ونوعية المياه المستخدمة وكميتها وما تحتاجه من مستلزمات إنتاج أخرى كالأسمدة وأيضًا ما يمكن أن يترتب عليها من صناعات لتحقيق القيمة المضافة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن نجاح زراعة بنجر السكر في مناطق الوادي الجديد والواحات والصعيد والعوينات، أسهم إلى حد كبير في تخفيف تأثير أزمة نقص السكر جراء تداعيات أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأأوسط، لأن محصول بنجر السكر تجود زراعته في الأراضي الرملية ويتحمل ملوحة متوسطة، ولا يحتاج إلى مياه كثيرة، وموسمه الزراعي 6 أشهر مقارنة بمحصول قصب السكر الذي يعتبر من الأنواع المعمرة، ومع توسعنا في زراعة بنجر السكر في الأراضي الصحراوية بعد 2017، بنسبة تركيز 21% وكذلك توسعنا فى إنتاج سكر البنجر بجانب السكر التقليدي المستخرج من القصب، استطعنا سد جانب من الفجوة الناتجة عن نقص السكر المعروض في الأسواق العالمية ومواجهة زيادة الطلب على استهلاك السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بفعل الزيادة السكانية وتوافد نحو 10 ملايين لاجئ للعيش على الأراضي المصرية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد البحث العلمي منهجًا أساسيًّا للتطوير الزراعي ومشروعات الري وكذلك لاستنباط محاصيل وأصناف جديدة من الخضر والفواكه تستطيع مواجهة العوامل البيئية والمناخية المستجدة مثل ندرة المياه وزيادة ملوحة التربة والجفاف، مع العمل المستمر على تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة مستدامة وصديقة للبيئة وأنظمة إنتاج تعتمد على زراعة نباتات قادرة على التعامل مع التحولات المناخية المستجدة ومن هذه النباتات نبات «الساليكورنيا» الذي ينمو طبيعيًّا على سواحل البحر المتوسط مع أنواع المحاصيل الأخرى في المناطق المتأثرة بالملوحة، وبحث إمكانية استخدام هذه النباتات ومنتجاتها ذات القيمة المضافة العالية في صناعات مستحضرات التجميل والأغذية والأعلاف والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن نبات الساليكورنيا تم اختياره للزراعة فى مناطق الساحل الشمالي الغربي بجانب محصول الطماطم، لأنه أحد النباتات الملحية التى يمكن أن يكون لها مستقبل واعد لمميزاتها العديدة حيث تصلح كمحصول زيتي وأعلاف مع استخدامه في الصناعات الغذائية والأدوية، ويمكن أن يحل محل الوقود الأحفوري، فهو أحد النباتات الجيدة والواعدة فى إنتاج الطاقة الخضراء الجديدة

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، يعتبر من أضخم المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تطوير وتحسين منطقة الدلتا في مصر، التي تعتبر إحدى أهم المناطق الزراعية والسكنية في البلاد، وتشمل أهداف المشروع توسيع الأراضي الزراعية وتحسين البنية التحتية الزراعية، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسكنية، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعين أساسيين هما مشروع "مستقبل مصر" على مساحة ٥٠٠ ألف فدان، ومشروع "جنوب محور الضبعة" بمساحة ٥٠٠ ألف فدان، ويتضمن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتطوير شبكات النقل والطرق. ويهدف مشروع "الدلتا الجديدة" إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان وتحسين مستوى المعيشة، ويعد جزءًا من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية فى البلاد.