هذا الثنائي على القمة، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ30

الدوري المصري، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدور يالمصري بمواجهتي سموحة ضد إنبي، وزد ضد البنك الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

ويتقاسم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وفيستون مايلي لاعب بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

1- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف

3- حسام حسن، سموحة، 10 أهداف

4- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 9 أهداف

4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 9 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف، زيكو زد اف سي، 9 أهداف

5- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

5- احمد بلحاج سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 30 ويليه الأهلي في المركز الثاني وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري

السبت 6 يوليو

المقاولون ضد مودرن سبورت - (تأجلت)

سموحة ضد إنبي - 5:30 عصرا - ستاد الاسكندرية

زد ضد البنك الأهلي - 7 مساءً - ستاد القاهرة

الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري - 4 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً - ستاد الجونة

الزمالك ضد الاسماعيلي - 7 مساءً - ستاد القاهرة

الاثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية - 4 عصرا - ستاد حرس الحدود

الاتحاد ضد بيراميدز - 5:30 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد طلائع الجيش - 7 مساءً - ستاد القاهرة