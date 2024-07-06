السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

زد يستدرج البنك الأهلي في الدوري المصري

زد
زد

الدوري المصري، يستضيف زد نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت، بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل زد اف سى لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على الطلائع برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما حقق البنك الأهلى فوزًا على المقاولون العرب برباعية دون رد فى نفس الجولة. 

ويسعي زد للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى البنك الأهلي لتأمين بقائه في المنطقة الآمنة والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين، من خلال طموحه في تحقيق نتيجة إيجابية أمم زد اليوم، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- إنبي 42 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
8- سموحة 39 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة

 

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