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رياضة

الدوري المصري، سموحة يستضيف إنبي في افتتاح الجولة الـ30

سموحة وإنبي
سموحة وإنبي

الدوري المصري، يستضيف سموحة بقيادة أحمد سامي نظيره إنبي اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز بإستاد الاسكندرية وذلك بعد تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت والتي كان مقررا لها الرابعة عصر اليوم بسبب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

موعد مباراة سموحة وإنبي

ويلتقي فريقا سموحة وإنبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك فريق إنبي 42 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

 

حكام مباراة سموحة وإنبي

مباراة انبي والمقاولون

وتعادل إنبى مع المقاولون العرب إيجابيا 2-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاءت أهداف فريق إنبى عن طريق على فوزى في الدقيقة 10 والأخيرة من عمر اللقاء، بينما أهداف فريق المقاولون العرب سجلت عن طريق محمد سالم في الدقيقة 38 وأحمد أمين قفه مهاجم الفريق البترولى الهدف الثانى لفريق ذئاب الجبل بالخطأ في مرماه.

واحتفل محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بزفاف نجله احمد.

وحرص أيمن الشريعي رئيس مجلس الادارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي ولاعبي الفريق علي مشاركة مدير الكرة بزفاف نجله.

وهنأ نادي إنبي مدير الكرة للنادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "نتقدم بخالص التهانى محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لنادى إنبى، بمناسبة زفاف نجله "أحمد محمد إسماعيل" مساء أمس الخميس.. سائلين المولى عز وجل بأن يرزق العروسين الحب والمودة والرخاء".

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- إنبي 42 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
8- سموحة 39 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة

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