وفاة أحمد رفعت.. تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت.. دقيقة حداد قبل مباريات الجولة الـ30 للدوري.. وموعد ومكان الجنازة

وفاة أحمد رفعت، تلقى الوسط الرياضي خبرا حزينا صباح اليوم السبت بعد إعلان نادي مودرن سبورت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وقررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بالجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاة أحمد رفعت

وأعلنت صفحة مودرن سبورت عبر ـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة مودرن سبورت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

دقيقة حداد قبل مباريات اليوم في الدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك بعد وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وزير الرياضة ينعي أحمد رفعت

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلي أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن نادي مودرن سبورت موعد تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلي المستشفى ليفارق الحياة.

موعد جنازة أحمد رفعت

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وسيطرت حالة من الحزن بالوسط الرياضي بعد خبر وفاة لاعب الكرة أحمد رفعت حيث تماثل للشفاء بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في مارس الماضي.

أسباب توقف عضلة القلب

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أسباب توقف عضلة القلب وأهم الأعراض التي تسبق حدوثها.

وتوقف عضلة القلب المفاجئ أو السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب لدى الإنسان وقد يكون قد تم تشخيص إصابته بمرض القلب وأحيانا لا يعرف المريض أنه مصاب بأمراض القلب.

أكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن السكتة القلبية تسبب الوفاة في الحال إذا لم يتم اتخاذ الإسعافات الاولية وسرعة العلاج فورا دون تأخير.

وهناك اختلاف بين السكتة القلبية والأزمة القلبية ويمكن أن تسبب الأزمة القلبية السكتة القلبية، وتوقف عضلة القلب .

وتحدث النوبات القلبية بسبب انسداد يمنع تدفق الدم إلى القلب وهي مؤشر على موت أنسجة عضلة القلب بسبب فقدان إمدادات الدم.

كيف تحدث السكتة القلبية

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب انه تحدث السكتة القلبية عندما يتعطل النظام الكهربائي للقلب ويتوقف القلب عن النبض بشكل صحيح.

وفي السكتة القلبية، يمكن أن تسبب الموت بسرعة إلا إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز إزالة الرجفان بصدم القلب واستعادة إيقاع القلب الطبيعي في غضون بضع دقائق.

وقد يكون سبب السكتة القلبية عدم انتظام ضربات القلب يسمى عدم انتظام ضربات القلب.

أهم أعراض السكتة القلبية



وتشمل أهم أعراض السكتة القلبية:

فقدان الوعي

توقف النبض

عدم القدرة على التنفس

وقبل حدوث السكتة القلبية قد يشعر الانسان بعدة أعراض منها:

التعب الشديد

الدوار، أو الضعف

ضيق التنفس



ويحتوي القلب على نظام كهربائي يبقيه ينبض بانتظام ويمكن أن تحدث السكتة القلبية إذا تعطلت الإشارات الكهربائية وتسببت في عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.