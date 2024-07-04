محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل
اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الفني بنوعياتها (صناعى- زراعي- تجاري وفندقي ومزدوج).
محافظ القليوبية الجديد
أكد المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ القليوبية الجديد، أن اختياره ضمن حركة المحافظين مسؤولية كبيرة أوكلت إليه، داعيا الله أن يكون على قدر تلك المسؤولية، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على كافة الملفات المطروحة والتي تهم الشارع القليوبي.
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