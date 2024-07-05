الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

ضبط 5 عاطلين لترويجهم المخدرات في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

 ألقت الأجهزة الأمنية فى  القليوبية القبض على  5 عاطلين  يقومون بترويج المخدرات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، ضبط بحوزتهم 4 كيلو حشيش وهيروين وكمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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ضبط تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة بالقليوبية

 وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام تشكيل عصابى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بترويج المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون أسلحة نارية وبيضاء.

 

ضبط 5 متهمين للاتجار بالمخدرات بالقليوبية 

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مديرية الأمن، وتم مداهمة البؤرة وتم ضبط 5 متهمين، وتبين أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية، وتم ضبط جميع المتهمين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو و4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين وكيلو جرام لمخدر البودر، وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وعدد من الطلقات و2 قطعة سلاح أبيض وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,600 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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