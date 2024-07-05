أوقاف القليوبية تطلق القافلة الدعوية الكبرى "دروس الهجرة النبوية"

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى تنظيم القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية بمسجد صيحة الحق في ترعة الإسماعيلية مسطرد بمدينة شبرا الخيمة، حيث تناولت فعاليات القافلة المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة وقراءة سورة الكهف ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في بيان له أن تم إجراء حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين، مشيرا إلى أن الفعالية تناولت درس للواعظات المتطوعات بأوقاف القليوبية فى حضور كلا من تهاني عنانى وآية خفاجى حيث لقاء السيدات بمنطقة مسطرد - شبرا الخيمة للاستماع لدروس العلم والإجابة عن التساؤلات والفتاوى الدينية، كما جرى توزيع قيادات المديرية لأداء خطبة الجمعة بمساجد مسطرد لتنشيط الدعوة بالمنطقة.

وأدى وكيل الوزارة خطبة الجمعة بمسجد صيحة الحق بمسطرد متناولا الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفعالية الكبرى بالمنطقة كانت لقاء الجمعة للأطفال بحضور واعظات المديرية بمشاركة 500 طفل هذه الفعالية، وذلك بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة، بالإضافة إلى انعقاد مقرأة الجمعة بحضور جميع رواد المسجد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».