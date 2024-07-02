بعد وصول شحنات الغاز، تصريح جديد من الكهرباء عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البترول وكافة الجهات المعنية لحل أزمة تخفيف الأحمال.

السر وراء حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” الذي يقدمه نشأت الديهي بقناة “تن”، إلى أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء من 3 ساعات لساعتين بداية من أمس الإثنين مع وصول شحنات الغاز المستوردة من الخارج.

موعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

موعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد: أن وزارة الكهرباء ستوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ومع زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج.

وتابع متحدث الكهرباء: "إن شاء الله يكون تخفيف الأحمال من الماضي مثلما اعتدنا بعد 2014، واللي جاي أفضل وأحسن بإذن الله".