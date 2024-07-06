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يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وتركيا بربع النهائي

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وتركيا بربع النهائي

يورو 2024، يلتقي منتخبا هولندا وتركيا، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وتركيا بربع النهائي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، مباراة تركيا في ربع نهائي يورو 2024، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: فيربروجين.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.
خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرخواين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

فيما جاء تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة منتخب هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024 كالتالي: -

تشكيل تركيا المتوقع أمام هولندا 

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.
خط الدفاع: ميرت مولدور، بارداكي، فيردي كاديجولو.
خط الوسط: كان أيهان- إسماعيل يوكسيك- أوركون كوكو.
خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتذاع مباراة هولندا ضد تركيا في ربع نهائي يورو 2024 عبر قناة beIN Sports Max 1، وbeIN Sports Max 2.

ويواجه الطواحين الهولندية، طموحات تركيا بعدما قدم الأخير مباريات قوية ومميزة في النسخة الحالية لبطولة يورو 2024.

ونجح منتخب تركيا في إنهاء دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر البرتغال، لكن الأخير تفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ونجح تركيا في تخطى عقبة النمسا بهدفين مقابل هدف في دور ثمن نهائي اليورو ليحجز المنتخب التركي تذكرة العبور لربع نهائي اليور ومواجهة منتخب هولندا.

مشوار هولندا في يورو 202‪4

هولندا حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة كأفضل ثوالث بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط جمعتهم من فوز وتعادل وخسارة.

وتخطي هولندا عقبة رومانيا  بثلاثية نظيفة في دور الـ 16 ليحجز الطواحين مقعده في دور الثمانية اليورو ومواجهة تركيا.

تاريخ مواجهات هولندا وتركيا

وكان منتخب تركيا التقى مع نظيره الهولندي في 11 مباراة سابقة بجميع البطولات، حققت الطواحين الهولندية الفوز في 6 مباريات، وحقق الأتراك 3 انتصارات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.

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