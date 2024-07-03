الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع مدافع تركيا بسبب احتفاله أمام النمسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق ضد المدافع التركي ميريح ديميرال بسبب احتفاليته أمام النمسا بالأمس في مباراة دور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024.

واحتفل ديميرال بهدفه في مرمى النمسا برفع شعار بيده لحركة سياسية محظورة في ألمانيا وعدة دول أوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي له:

تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق بشأن السلوك الغير لائق من لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال فيما يتعلق بمباراة تركيا والنمسا التي أقيمت مساء البارحة، مزيد من المعلومات حول هذه القضية ستكون متاحة في الوقت المناسب.