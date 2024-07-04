رئيس مركز الفرافرة: نستهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور جميع رؤساء الوحدات المحلية والأقسام والعاملين بديوان عام مركز الفرافرة، وذلك للوقوف علي آخر مستجدات العمل وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ خطط العمل.

وأدار رئيس المركز حلقة نقاشية مع العاملين، أوضح خلالها ما تم تنفيذه من أعمال خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة يتبناها المركز لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة بمختلف أرجاء المركز بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، على كافة المسئولين تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين والالتزام بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل إدارة بما يعود بمردود إيجابي في تحقيق مطالب المواطنين وفقا للقانون.

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