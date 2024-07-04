الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مركز الفرافرة: نستهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مركز ومدينة الفرافرة،
مركز ومدينة الفرافرة، ڤيتو

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور جميع رؤساء الوحدات المحلية والأقسام والعاملين بديوان عام مركز الفرافرة، وذلك للوقوف علي آخر مستجدات العمل وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ خطط العمل.

وأدار رئيس المركز حلقة نقاشية مع العاملين، أوضح خلالها ما تم تنفيذه من أعمال خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة يتبناها المركز لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة بمختلف أرجاء المركز بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، على كافة المسئولين تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين والالتزام بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل إدارة بما يعود بمردود إيجابي في تحقيق مطالب المواطنين وفقا للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة الوادى الجديد مركز ومدينة الفرافرة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مطالب المواطنين خطط العمل الوادى الجديد المشروعات الخدمية والتنموية

مواد متعلقة

حريق بحظيرة ماشية وتفحم 20 نخلة بـ"الهنداو" بواحة الداخلة (صور)

كلاكيت عاشر مرة، حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور)

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بسبب سهولة امتحان الإنجليزي في الوادي الجديد

متابعة لحظية لسير أعمال امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

6 يوليو، انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ملحد وداعم لإسرائيل، من هو كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الداخلية في الدوري الممتاز

أول اختبار للمحافظ الجديد، غرق شوارع حي الزهور بالزقازيق بسبب انفجار خط مياه رئيسي (صور)

مصطفى الفقي يكشف دور اتحاد القبائل العربية، ويحذر من هذا الأمر (فيديو)

تعرف على أول خطبة جمعة بمساجد مصر اليوم بعد تولي أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

محمد بركات: ميكالي فكر في ضم 5 لاعبين للمنتخب الأولمبي

منوعات

المزيد

تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

المحرقة، سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن قبل خوض لقاءات يورو 2024

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 04- 07- 2024 في السوق المحلي

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

أفضل 10 أفلام في عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية