اجتماع موسع للجنة التنسيقية للأندية الصيفية بتعليم الوادي الجديد لمناقشة الأنشطة التربوية

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، لقاءًا موسعا بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وموجهى عموم الأنشطة التربوية المختلفة.

وخلال اللقاء جرى استعراض وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة العمل الفترة القادمة والاستثمار الأمثل للوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من الإجازة الصيفية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب فى ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على بدء العمل بالأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات بجميع المجالات والتى من شأنها صقل وتنمية مهارات وقدرات الطلاب كلا بمجال موهبته، وإكساب الطلاب القدرة على استثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

ووجه وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، الشكر والتقدير للجميع لما شهده قطاع تعليم المحافظة من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لهذا العام بالأنشطة المختلفة نتاج التعاون الجاد والإخلاص فى العمل، والذى كان له أبلغ الأثر في تصدر الجمهورية بمختلف المسابقات، مؤكدا دعمه الدائم لكافة الأنشطة التربوية المختلفة والعمل على تذليل كافة العقبات ان وجدت بما يعود بالنفع على جميع طلاب المحافظة