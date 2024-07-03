اشتعال أزمة الثلاثي الكبار بالمنتخب قبل أولمبياد باريس.. ليفربول يرفض إرسال محمد صلاح.. خروج تريزيجيه ومرموش وغموض موقف مصطفى محمد.. والأهلي وبيراميدز يرفعان شعار "لا صوت يعلو فوق صوت الدوري"

المنتخب الأولمبي، يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي أزمة طاحنة متعلقة بالثلاثة لاعبين فوق السن المقرر ضمهم قبل إرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 للجنة المنظمة للدورة اليوم الأربعاء.

وتنطلق المنافسات الأولمبية في 24 يوليو الجاري وتستمر حتى موعد المباراة النهائية في 10 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي 18 لاعبا أساسيا بينهم حارسي مرمى و3 لاعبين فوق السن إلى جانب 4 لاعبين احتياطيين بينهم حارس مرمى.

ويقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، وأوزباكستان.

أزمة الثلاثي فوق السن

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة بين المنتخب الأولمبي من جهة وبعض الأندية من جهة أخرى لرفضهم إرسال لاعبيهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأبرز تلك الأندية ليفربول الانجليزي وطرابزون سبور التركي وفرانكفورت الألماني إلى جانب الأهلي وبيراميدز.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح تتيح للأندية رفض انضمام لاعبيها إلى الأولمبياد نظرا لأن منافسات كرة القدم تقام خارج أجندة الاتحاد الدولي "فيفا".

المحترفون خارج قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

وتأكد غياب الثلاثي المحترف محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش عن التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس، بعد رفض أنديتهم التخلي عنهم، خاصة أن البطولة خارج الأجندة الدولية للفيفا.

ويحيط الغموض بموقف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي رغم موافقة ناديه، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول أمام غينيا بيساو الشهر الماضي.

ميكالي

ليفربول يرفض إرسال محمد صلاح

ورفض نادي ليفربول انضمام محمد صلاح نجم الفريق إلى منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس حيث يرغب النادي في تواجد الفرعون المصري خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة أرني سلوت المدير الفني الجديد للريدز.

وكان روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قد قال في وقت سابق إنه يرغب في تواجد محمد صلاح مع المنتخب في أولمبياد باريس 2024.

الدوري الاوروبي ينع ضم تريزيجيه للاوليمبي

ورفض أيضا نادي طرابزون التركي مشاركة محمود حسن تريزيجيه في أولمبياد باريس لتعارضها مع مشاركة الفريق في تصفيات الدوري الأوروبي.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على فيسبوك: "بالتوفيق لمنتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".

ويشارك طرابزون في تصفيات الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث في الدوري التركي بالموسم الماضي.

زيزو

آينتراخت فرانكفورت يرفض ضم مرموش للمنتخب الاوليمبي

ورفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني انضمام لاعبه عمر مرموش إلى منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024



وبعد تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي تردد اسم مرموش لقيادة هجوم المنتخب الأولمبي بين الـ3 اللاعبين فوق السن (مواليد ما قبل عام 2001) لكن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى إخطارا من نادي فرانكفورت يفيد برفض انضمام مرموش صاحب الـ25 عاما إلى المنتخب في الأولمبياد.

الزمالك يوافق على مشاركة زيزو في الأولمبياد



ووافق نادي الزمالك على إنضمام أحمد سيد زيزو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، نظرا لكون الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

الأهلي يرفض مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس

رفض النادي الاهلي انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم للمنتخب الاوليمبي.

وكان البرازيلي ميكالي طلب ضم ثلاثي الأهلي فوق السن محمد عبد المنعم وإمام عاشور والحارس محمد الشناوي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب الإدارة الحمراء.

ووافق الأهلي علي ضم أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء.

امام عاشور

بيراميدز يرفض ضم مصطفي فتحي

ورفض نادي بيراميدز ضم مصطفي فتحي للمنتخب الاوليمبي في ظل منافسته القوية علي لقب الدوري لكنه لم يعترض على ضم إبراهيم عادل أو محمود صابر.

حمدي فتحي يستطلع رأي الوكرة القطري

ورحب حمدي فتحي بالانضمام للمنتخب الاوليمبي لكنه يستطلع موقف ناديه الوكرة القطري بالسماح له بالانضمام للمنتخب والمشاركة في أولمبياد باريس.

19 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن

وحصلت “فيتو” على قائمة المنتخب الأولمبي للاعبين تحت 23 سنة، التي اختارها البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2023”.

القائمة تضم 19 لاعبا، ولكنها بحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد تشهد تغييرات طفيفة في حدود لاعب أو اثنين، بعد حسم قائمة الثلاثي فوق السن الذي سيستقر عليه البرازيلي ميكالي.

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2019

واللاعبون التسعة عشر تحت السن الذين اختارهم ميكالي في قائمة الأولمبياد، هم:

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

البنك الأهلي: أسامة فيصل

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد عاطف قطة

المحترفين: بلال مظهر – عمر فايد – إياد العسقلاني

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا كليوباترا: علي الجابري (حارس مرمى)

تعديلات طفيفة على القائمة النهائية

وأوضح مصدر مطلع أن القائمة السابقة قد تشهد تغييرات طفيفة قبل إرسالها إلى اللجنة المنظمة لـأولمبياد باريس 2024، وهذا سيتوقف على مراكز اللاعبين الثلاثة فوق السن الذين سيدعمون القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي.

وكشف المصدر لـ فيتو، أن أربعة لاعبين مثل عمر الساعي ومحمد مغربي وأحمد نادر حواش وعلي زعزع، أي منهم مرشح لدخول القائمة في أي لحظة وخروج آخرين.