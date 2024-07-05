أخطر نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" كلا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتغيير اسم الفريق بدلا من فيوتشر.

مودرن سبورت يخطر اتحاد الكرة والرابطة بتغيير اسم فيوتشر

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تحويل إسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وظهر الفريق الأول لمودرن سبورت باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت امام فريق بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري العام.

تغيير اسم مودرن فيوتشر

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 117 (تابع) الصادر في 27 مايو 2024، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024، بشأن تعديل اسم نادى "فيوتشر إف- سي" إلى نادى "مودرن سبورت" بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادى.



وجاء قرار تعديل اسم النادي، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف - سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العاديـة لنادي فيوتشر إف- سي، بتاريخ 22 يناير 2024 بالموافقة على تغيير اسم النادي.



وقالت الجريدة الرسمية المصرية، إنه سيتم تعديل اسم نادي (فيوتشر إف - سي) إلى نادي (مودرن سبورت)، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي.وسيتم العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار يخالف ذلك.

مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة

وفاز أرنولد إيبا لاعب فريق مودرن سبورت بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز أمام نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف عن طريق إيبا.

سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.