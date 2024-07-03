مودرن سبورت يفوز على بلدية المحلة ويصعد للمربع الذهبي بالدوري (صور)

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة

سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

تشكيل مودرن سبورت أمام بلدية المحلة

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

خط الهجوم: أرنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق، عمر وائل، عبد الكبير الوادي، علي ياسر، أحمد عاطف، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان

تشكيل بلدية المحلة ضد مودرن سبورت في الدوري

حراسة المرمي: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد العش، نور الزموري، كهربا.

خط الوسط:يوسف حسن، محمد أميسي، ابراهيم شتا، ماجد هاني، السيد عوض.

خط الهجوم: حسام أشرف.

حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت

حكم ساحة: أحمد حمدي

ومساعد أول: أسامة عبد اللطيف

مساعد ثاني: محمد محمود لطفي

وحكم رابع: محمد الغازي

وحكم VAR: عمرو الشناوي

حكم VAR مساعد: عمرو عابدين

حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت، فيتو

ترتيب مودرن سبورت في الدوري

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى.

ترتيب بلدية المحلة في الدوري

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 27 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 17 مباراة.