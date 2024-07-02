الدوري الممتاز، إنبي يتعادل مع المقاولون 2/2 في الوقت القاتل (فيديو وصور)

الدوري المصري، تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره إنبي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة إنبي هي الأولى للمدير الفني عماد النحاس مع فريق المقاولون العرب في مهمته الجديدة في الولاية الثانية بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا لمعتمد جمال، بعدما رحل لتراجع النتائج.

مباراة المقاولون العرب أمام إنبي

وتقدم علي فوزي مبكرا لصالح إنبي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

ونجح محمد سالم في إدراك التعادل لمصلحة المقاولون العرب في الدقيقة 39.

وجاء هدف التقدم لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 46 عن طريق أحمد أمين أوفا لاعب إنبي بعد التسجيل بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجل علي فوزي هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 16+90 من ركلة جزاء.

تشكيل المقاولون ضد إنبي

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد مودي وجوزيف أوشايا وأحمد علاء وعمار حمدي ومحمد مجلي وأمادو أنياص وعمر سافيولا ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وفراس عايفيه ومحمود وادي ومعتز افولوا وياسين ياسر وعبدالرحمن جبنة ومحمد هاني تريكا وعماد ميهوب وجواكيم أوجيري.

تشكيل إنبي أمام المقاولون

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

عبد العزيز البلعوطي وعلي فوزي واحمد يوسف واحمد كالوشا ومحمد حامد ورفيق كبو وأحمد أوفا وأحمد صبيحة وأحمد العجوز ومصطفى دويدار وأحمد حواش.

موقف إنبي والمقاولون في جدول ترتيب الدوري

وبتلك النتيجة يتقدم فريق المقاولون العرب إلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد فريق إنبي في المركز الرابع في جدول الترتيب ويتوقف رصيده عن النقطة 42 نقطة.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة إنبي ضد المقاولون العرب