أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

تحل الفنانة أسماء جلال ضيفة على حلقة الليلة من برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة ON.

وخلال الحلقة تغني أسماء جلال وترقص على أغنية “مخاصماك” كما تتحدث عن كواليس حياتها الخاصة، وهل تعيش قصة حب هذه الفترة.

ويعرض لـ أسماء جلال خلال هذه الفترة فيلم “ولاد رزق 3” الذي يحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة للغاية في دور العرض السينمائي.

وفي وقت سابق قالت أسماء جلال عن “ولاد رزق 3”: أنا محظوظة إني كنت جزء من فيلم ولاد رزق 3، وأنا بحب الجزءين اللي فاتوا جدا ولما طارق العريان كلمني على الجزء التالت كنت فرحانة ومبسوطة".

أمنية أسماء جلال مع سلسلة ولاد رزق

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر":" أنا نفسي يبقى فيه أجزاء تانية من فيلم ولاد رزق، وأنا مش هاتحرك وقاعدة مع الفريق".