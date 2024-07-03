الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض حلقة أسماء جلال في "معكم منى الشاذلي"

أسماء جلال
أسماء جلال
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تحل الفنانة أسماء جلال، الخميس المقبل، ضيفةً على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، والمذاع عبر قناة أون، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

 

في هذا السياق، نشرت منى الشاذلي برومو حلقة أسماء جلال ببرنامج معكم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وتبين خلال الحلقة أن أسماء جلال ستتحدث عن العديد من الموضوعات المختلفة خلال الحلقة، منها أعمالها، والجوانب الشخصية لديها.

 

يذكر أنه يعرض لـ أسماء جلال أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، أبرزهم فيلم اللعب مع العيال، الذي يعرض في دور عرض السينمات في الوقت الحالي.

 

وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد إمام، ويزو، باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

 

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار من الكوميديا، ويدور العمل حول مدرس التاريخ - علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

 

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