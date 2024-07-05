الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

مسؤول بحماس يتوقع رد إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار بغزة اليوم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، عن مسؤول في حركة حـماس قوله:"إنه يتوقع ردا إسرائيليا سريعا اليوم أو غدا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

 مسؤولون في الموساد متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل الصفقة

ومن جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن مصدرا مطلعا أكد أن مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضغطت على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بسبب التغير في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية".

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المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى

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إعلام إسرائيلي: موقف جالانت قريب من الأجهزة الأمنية حول صفقة الأسرى مع حماس

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حماس غزة تبادل الاسري الموساد إسرائيل

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